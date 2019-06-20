Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКА

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, рассказал, почему футболист решил заключить полноценное соглашение с российским клубом ЦСКА после сезона-2018/19, проведённого в составе армейцев на правах аренды.

«Для него не было ничего тяжёлого. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом — с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнёров по команде, болельщиков. Это был лёгкий выбор для нас», — цитирует Мартича «Спорт-Экспресс».

По словам агента, зарплата Влашича по условиям нового соглашения с ЦСКА возросла.

«В два раза? Я не могу комментировать финансовые детали», — добавил он.

Ранее Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.