Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКА
- РИА Новости
«Для него не было ничего тяжёлого. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом — с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнёров по команде, болельщиков. Это был лёгкий выбор для нас», — цитирует Мартича «Спорт-Экспресс».
По словам агента, зарплата Влашича по условиям нового соглашения с ЦСКА возросла.
«В два раза? Я не могу комментировать финансовые детали», — добавил он.
Ранее Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.