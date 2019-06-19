Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал об эмоциях от полноценного трансфера в стан армейцев.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — цитирует Влашича официальный сайт армейцев.

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.