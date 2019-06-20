«Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Нидерландов Виленой

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Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» заключил долгосрочное соглашение с 24-летним голландским полузащитником Тонни Виленой.
«Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Нидерландов Виленой
  • © Soenar Chamid
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

Отмечается, что «Краснодар» согласовал все условия трансфера футболиста с его прежним клубом «Фейеноорд» и Вилена сможет присоединиться к бронзовому призёру минувшего чемпионата РПЛ перед вторым учебно-тренировочным сбором команды, который пройдёт в Австрии.

Новичок «Краснодара» отыграл в составе «Фейенорда» всю профессиональную карьеру и отметился шестью забитыми мячами в 33 поединках минувшего чемпионата Нидерландов. Кроме того, в послужном списке Вилены значатся 16 матчей за национальную сборную страны, футболку которой он впервые надел в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, приговорённым к 17 месяцам тюремного заключения по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев.

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