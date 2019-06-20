Российский хоккеист Задоров назвал Трампа расистом

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение, что президент США Дональд Трамп является расистом.
Российский хоккеист Задоров назвал Трампа расистом
  • ©Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Он расист. Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Но мне кажется, что американцы сами расисты. Коренные американцы. И это нормально. Расизм есть во всех нациях», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в хоккей играют не так много афроамериканцев, но те, кто играют, так же высказывают свою позицию в отношении главы государства.

«Тот же Деванте Смит-Пелли не пошёл в Белый дом. Он отказался, это его видение», — сказал Задоров.

Ранее хоккеист Дмитрий Орлов рассказал, что его больше всего поразило на встрече с Трампом.

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