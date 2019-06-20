Российский хоккеист Задоров назвал Трампа расистом

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение, что президент США Дональд Трамп является расистом.

«Он расист. Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Но мне кажется, что американцы сами расисты. Коренные американцы. И это нормально. Расизм есть во всех нациях», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в хоккей играют не так много афроамериканцев, но те, кто играют, так же высказывают свою позицию в отношении главы государства.

«Тот же Деванте Смит-Пелли не пошёл в Белый дом. Он отказался, это его видение», — сказал Задоров.

Ранее хоккеист Дмитрий Орлов рассказал, что его больше всего поразило на встрече с Трампом.