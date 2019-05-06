Хоккеист Орлов рассказал, что его больше всего поразило на встрече с Трампом

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Дмитрий Орлов рассказал, что его больше всего поразило на встрече команды с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Здорово было сходить в Белый дом, встретиться с президентом США, сделать личные фото. Незабываемый опыт. Это ещё раз показывает, что мы в прошлом сезоне сделали большое дело. Когда закончим карьеру, будет что вспомнить», — приводит слова Кузнецова Sport24.

Он отметил, что такие события будет приятно вспоминать после завершения карьеры.

«Что больше всего поразило? Овальный кабинет и общение с президентом. У него своя энергетика, он достаточно весёлый человек. Видно было, что атмосфера была лёгкой. Это дорогого стоит», — добавил хоккеист.

26 марта Трамп провёл встречу с игроками «Вашингтона» после победы их команды в Кубке Стэнли в сезоне-2017/18.

Ранее Орлов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккею.