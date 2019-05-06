Хоккеист Орлов рассказал, что его больше всего поразило на встрече с Трампом
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«Здорово было сходить в Белый дом, встретиться с президентом США, сделать личные фото. Незабываемый опыт. Это ещё раз показывает, что мы в прошлом сезоне сделали большое дело. Когда закончим карьеру, будет что вспомнить», — приводит слова Кузнецова Sport24.
Он отметил, что такие события будет приятно вспоминать после завершения карьеры.
«Что больше всего поразило? Овальный кабинет и общение с президентом. У него своя энергетика, он достаточно весёлый человек. Видно было, что атмосфера была лёгкой. Это дорогого стоит», — добавил хоккеист.
26 марта Трамп провёл встречу с игроками «Вашингтона» после победы их команды в Кубке Стэнли в сезоне-2017/18.
Ранее Орлов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккею.