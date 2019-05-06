Орлов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккею
- РИА Новости
«Всё отлично, всегда приятно приезжать в сборную. Организовано всё очень хорошо, ни о чём не надо заморачиваться. Нам нужно только выходить на лёд и побеждать», — приводит слова Орлова Sport24.
Он отметил, что практически сразу принял предложение выступить за сборную.
«Всегда рад за сборную выступать, несмотря на прошлый долгий сезон и тяжёлое поражение в этом. Хорошо после этого поехать в сборную и поиграть за свою страну, плюс есть возможность закончить сезон на хорошей ноте. Будем стараться», — добавил хоккеист.
«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Орлов, проиграл «Каролина Харрикейнз» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее Илья Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.