Орлов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккею

Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от игры за национальную команду, за которую он не выступал несколько лет.

«Всё отлично, всегда приятно приезжать в сборную. Организовано всё очень хорошо, ни о чём не надо заморачиваться. Нам нужно только выходить на лёд и побеждать», — приводит слова Орлова Sport24.

Он отметил, что практически сразу принял предложение выступить за сборную.

«Всегда рад за сборную выступать, несмотря на прошлый долгий сезон и тяжёлое поражение в этом. Хорошо после этого поехать в сборную и поиграть за свою страну, плюс есть возможность закончить сезон на хорошей ноте. Будем стараться», — добавил хоккеист.

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Орлов, проиграл «Каролина Харрикейнз» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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