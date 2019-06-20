«Рубин» подписал контракт с футболистом Виталием Денисовым
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте казанцев.
Соглашение с футболистом, который перешёл в команду в статусе свободного агента, рассчитано на один год.
Денисов с 2013 по 2018 год выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России и дважды — обладателем кубка страны. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за самарские «Крылья Советов», за которые провёл 18 матчей и сделал две результативные передачи.
Ранее «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.