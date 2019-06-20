Стали известны имена комментаторов игры «Спартак» — ЦСКА на летнем Кубке «Матч Премьер»

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Стали известно, кто прокомментирует игру летнего Кубка «Матч Премьер» между московскими командами «Спартак» и ЦСКА.
Стали известны имена комментаторов игры «Спартак» — ЦСКА на летнем Кубке «Матч Премьер»
  • РИА Новости

Комментировать московское дерби, которое состоится 30 июня, будут Нобель Арустамян и Тимур Журавель. В этот же день на матче «Краснодара» и «Ростова» будут работать Роман Нагучев и Сергей Кривохарченко.

26 июня матч-открытие турнира между «Ростовом» и «Спартаком» прокомментируют Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян. 27 июня на встрече «Краснодар» — ЦСКА комментаторами выступят Михаил Поленов и Роман Нагучев.

3 июля Тимур Журавель и Михаил Моссаковский будут работать на игре ЦСКА — «Ростов». А заключительный матч турнира «Спартак» — «Краснодар», который состоится 4 июля, будут комментировать Сергей Кривохарченко и Михаил Поленов.

Ранее Виктор Гончаренко объяснил, чем интересен для ЦСКА летний Кубок «Матч Премьер».

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