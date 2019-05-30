Гончаренко объяснил, чем интересен для ЦСКА летний Кубок «Матч Премьер»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему клуб принял решение участвовать в летнем футбольном Кубке «Матч Премьер» в Австрии.

«Турнир станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону. Участие в нём привлекательно для нас тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые представляют Российскую премьер-лигу», — сказал Гончаренко.

Он отметил, что футболисты получат необходимую игровую практику, а у тренерского штаба будет возможность попробовать различные сочетания игроков и тактические модели.

ЦСКА на турнире сыграет с «Краснодаром», «Спартаком» и «Ростовом».

Ранее стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер».