Гончаренко объяснил, чем интересен для ЦСКА летний Кубок «Матч Премьер»
- РИА Новости
«Турнир станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону. Участие в нём привлекательно для нас тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые представляют Российскую премьер-лигу», — сказал Гончаренко.
Он отметил, что футболисты получат необходимую игровую практику, а у тренерского штаба будет возможность попробовать различные сочетания игроков и тактические модели.
ЦСКА на турнире сыграет с «Краснодаром», «Спартаком» и «Ростовом».
Ранее стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер».