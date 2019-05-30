Стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер»

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Стали известны даты игр, которые пройдут на футбольном Кубке «Матч Премьер» в Австрии.
Стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер»
  • РИА Новости

Как сообщается в пресс-релизе, каждая команда проведёт по три матча в период с  с 26 июня по 4 июля 2019 года.

26 июня в 19:00 по мск встретятся «Ростов» и «Спартак». 27 июня в 19:00 сыграют «Краснодар» и ЦСКА. 30 июня «Краснодар» будет противостоять «Ростову» в 14:00, а в этот же день в 19:00 «Спартак» схлестнётся с ЦСКА. 3 июля ЦСКА сыграет с «Ростовом» в 19:00, а 4 июля в 19:00 «Спартак» — с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что в летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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