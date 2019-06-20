Владелец «Спартака» рассказал о выплате агентам 700 млн рублей

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию на сайте Российского футбольного союза, согласно которой красно-белые выплатили 700 млн рублей агентам.

«Это €10 млн? Да, может быть. Около того мы и выплатили. Условно, Адриано пришёл свободным агентом, там была большая комиссия, в том числе и заложенная в подъёмные самому игроку. Думаю, только на одного Адриано ушла половина этой суммы», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Он подчеркнул, что «Спартак» выплачивает все деньги открыто. По его словам, некоторые клуб могут не до конца показывать свои выплаты, в отличие от красно-белых.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Федун признался, что не хотел назначать Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Спартака».