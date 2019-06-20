Месси высказался о шансах сборной Аргентины на выход в плей-офф Кубка Америки

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о шансах своей команды на выход из группы после ничьей с Парагваем. (1:1).
Месси высказался о шансах сборной Аргентины на выход в плей-офф Кубка Америки
  • ©Atsushi Tokumaru/AFLO
  • globallookpress.com

«Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше», — приводит слова Месси TNT Sports.

Он подчеркнул, что «альбиселесте» обязаны сделать всё необходимое для победы над Катаром в следующем матче. Месси также отметил, что вся раздевалка команды переживала по поводу результата матча с Парагваем.

На данный момент Аргентина занимает последнее место в своей группе с одним очком, уступая Катару по дополнительным показателям. У идущего на втором месте Парагвая два очка, у Колумбии — шесть.

Ранее сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки.

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