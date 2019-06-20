СМИ: Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с уликами

Нажила Триндади, обвиняющая в изнасиловании бразильского форварда ПСЖ Неймара, не сумела предоставить полиции телефон, содержащий переписку с футболистом.

Как сообщает L’Equipe, Нажила Триндади заявила о потере телефона, в котором содержалась переписка с Неймаром. Отмечается, что позицию девушки защищал уже четвёртый адвокат. Трое предыдущих отказались от данного дела. Одного из адвокатов девушка обвинила в краже планшета, в котором якобы содержались доказательства.

Нажила Триндади обвиняет футболиста Неймара в изнасиловании, которое случилось 15 мая в одном из парижских отелей. По словам девушки, футболист вёл себя грубо, бил её и принудил к связи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оценил Неймара в €300 млн.