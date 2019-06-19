Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

«Появление Кузяева на тренировочных сборах, к сожалению, маловероятно. У него проблемы со здоровьем, он проходит сейчас обследование. Пока тяжело сказать насчёт продолжительности его реабилитации», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Далер Кузяев отыграл 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, забив два гола.

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.

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