Фигуристка Трусова призналась, что мечтает стать олимпийской чемпионкой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что мечтает выступить на двух Олимпиадах и завоевать золото.

«Моя мечта — это стать олимпийской чемпионкой. Для меня важно побеждать. Выиграла — это первое место, всё остальное — проиграла. С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпиадах», — сказала спортсменка в интервью Olympic Channel.

Также Трусова заявила, что любит конкуренцию и не боится проигрывать. В 2019 году спортсменка дебютирует во взрослом фигурном катании.

Ранее был утверждён состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2019/20