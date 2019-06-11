Утверждён состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2019/20

Министерство спорта утвердило список фигуристов, которые войдут в состав сборной России на сезон-2019/20.

© Naoki Nishimura/AFLO

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Состав сборной России выглядит следующим образом. Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Анастасия Губанова (резерв), Станислава Константинова (резерв). Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Александр Самарин, Сергей Воронов (резерв), Макар Игнатов (резерв), Александр Петров (резерв), Антон Шулепов (резерв). Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Наталья Забияко — Александр Энберт, Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов (резерв). Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Аннабель Морозова — Андрей Багин (резерв), Софья Шевченко — Игорь Еременко (резерв), Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (резерв). Ранее сообщалось, что фигуристы Загитова и Коляда выступят в ледовом шоу The Ice в Японии.