Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов покинет клуб этим летом.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду», — цитирует специалиста ТАСС.

При этом он отметил, что клуб должен поблагодарить Тарасова за вклад в успехи команды.

«Он молодец, я его уважаю как профессионала», — добавил Сёмин.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее Сёмин заявил, что новобранец команды Серкейра Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива».