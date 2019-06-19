Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов покинет клуб этим летом.
Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»
  • РИА Новости

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду», — цитирует специалиста ТАСС. 

При этом он отметил, что клуб должен поблагодарить Тарасова за вклад в успехи команды.

«Он молодец, я его уважаю как профессионала», — добавил Сёмин.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее Сёмин заявил, что новобранец команды Серкейра Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить