Сёмин заявил, что Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что новобранец команды бразильский футболист Серкейра Мурило будет тренировать с молодёжным составом железнодорожников во время первого сбора основы в Австрии.
Сёмин заявил, что Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива»
  • РИА Новости

«В первоначальных списках и планах Мурило не было. Поэтому он начнёт подготовку в Москве, или с молодёжным составом, или с «Казанкой», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, по ситуации станет понятно, поедет ли игрок на второй сбор с основной командой. 

«Пускай тренеры молодёжной команды и «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться», — добавил Сёмин.

Бразильский защитник перешёл в «Локомотив» из «Крузейро».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать слова Сёмина о Мурило.

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