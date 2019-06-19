Сёмин заявил, что Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива»
- РИА Новости
«В первоначальных списках и планах Мурило не было. Поэтому он начнёт подготовку в Москве, или с молодёжным составом, или с «Казанкой», — цитирует специалиста РИА Новости.
По его словам, по ситуации станет понятно, поедет ли игрок на второй сбор с основной командой.
«Пускай тренеры молодёжной команды и «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться», — добавил Сёмин.
Бразильский защитник перешёл в «Локомотив» из «Крузейро».
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать слова Сёмина о Мурило.