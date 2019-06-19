Калининградская область получила факелы эстафеты Универсиады

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В Калининграде прошла церемония передачи пяти факелов, участвовавших в эстафете Универсиады, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Калининградская область получила факелы эстафеты Универсиады
  • РИА Новости

В мероприятии приняла участие министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

«Это большая честь быть частью события мирового масштаба. Ведь калининградцы не только приняли эстафету, но и были представлены на самой Универсиаде волонтёрами, сотрудниками технических служб», — заявила она.

Калининград встретил эстафету Универсиады 3 сентября 2018 года. Общая протяжённость маршрута превысила 4 км.

Всего эстафета охватила 30 городов за 164 дня.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, завоевавшие на зимней Универсиаде 2019 года награды, получат от государства денежные премии.

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