Призёры Универсиады-2019 получат денежные премии

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Российские спортсмены, завоевавшие на зимней Универсиаде 2019 года награды, получат от государства денежные премии.
Призёры Универсиады-2019 получат денежные премии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, такое решение приняло правительство России, закрепив его в своём постановлении.

Обладатели золотых наград получат по 200 тыс. рублей, серебряные медалисты — по 125 тыс., а спортсмены, завоевавшие бронзу, — по 100 тыс. рублей.

Денежные вознаграждения также получат тренеры призёров — по 100 тыс. рублей за золото, по 60 тыс. рублей — за серебро и по 50 тыс. рублей — за бронзу.

Сборная России завоевала 112 медалей по итогам Универсиады-2019, среди которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тыс. зрителей.

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