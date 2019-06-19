Пахноцкая рассказала об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев угрожал ей в телефонном разговоре.
Пахноцкая рассказала об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии
  • РИА Новости

«Эта ситуация произошла ещё прошлой весной, но в последнее время стала особенно популярной в СМИ. Киреев позвонил мне, когда мы требовали у мордовских ходоков чётко указывать своё местонахождение, чтобы не нарушать правила системы ADAMS. Причём Киреев позвонил на мой рабочий номер, а в этот момент рядом со мной в кабинете находились эксперт WADA и коллеги из отдела расследований», — заявила заместитель гендиректора РУСАДА в интервью RT.

По её словам, он в полушутливой форме произнёс следующую фразу: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?»

«Спустя несколько дней у нас было совещание в Министерстве спорта по совершенно другим вопросам, и там он принёс извинения. Этому предшествовала жёсткая беседа Киреева с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом», — добавила Пахноцкая.

Ранее в РУСАДА подтвердили информацию о сотрудничестве спортсменов с отстранённым тренером Казариным.

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