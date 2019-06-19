Роберто Карлос рассказал, что необходимо Неймару для завоевания «Золотого мяча»

Бывший защитник сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Роберто Карлос считает, что его соотечественнику Неймару необходима победа в Лиге чемпионов с ПСЖ, чтобы стать реальным претендентов на «Золотой мяч».

«У Неймара есть всё, чтобы в ближайшее время завоевать «Золотой мяч». Но для этого ему нужно выигрывать титулы с ПСЖ. Речь идёт не только о внутреннем чемпионате, но и о Лиге чемпионов. Тогда он станет не только одним из, но и самым лучшим футболистом в мире. Ему необходимо стать прежним Неймаром. Тем, кто наслаждается футболом, проводит много времени с семьёй, кто похож на бразильских игроков, выступавших в моё время. Надеюсь, что он сумеет выйти на новый уровень», — сказал Карлос в интервью RT.

Также бывший футболист добавил, что сборной Бразилии тяжело выступать на домашнем Кубке Америки из-за большого давления трибун.

Ранее Роберто Карлос заявил, что Бразилии удалось сломать стереотип о футболистах из его страны.