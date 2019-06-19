Роберто Карлос: нам удалось сломать стереотип о бразильских футболистах
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«Нам удалось поломать стереотип о том, что Бразилия производит на свет только качественных нападающих. Посмотрите: Эдерсон начал свой путь в Португалии, Алисон — в Италии. Бекер заслужил все награды мира и доказал это своей игрой. Испытываю огромное чувство гордости, когда вижу в воротах «Ливерпуля» бразильца. А Эдерсон может играть на позиции не только голкипера, но и защитника или даже опорника. Потому всё же выберу вратаря «Манчестер Сити» — он лучше играет ногами», — сказал Роберто Карлос в интервью RT.
Также легендарный бразилец добавил, что в истории национальной сборной его страны было много хороших вратарей.
Ранее Роберто Карлос заявил, что надеется однажды вернуться и поработать в России.