Роберто Карлос: нам удалось сломать стереотип о бразильских футболистах

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Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос считает, что благодаря появлению вратарей мирового уровня Бразилии удалось сломать стереотип о том, что в стране появляются хорошие футболисты только атакующего плана.
Роберто Карлос: нам удалось сломать стереотип о бразильских футболистах
  • ©Patricio Realpe/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нам удалось поломать стереотип о том, что Бразилия производит на свет только качественных нападающих. Посмотрите: Эдерсон начал свой путь в Португалии, Алисон — в Италии. Бекер заслужил все награды мира и доказал это своей игрой. Испытываю огромное чувство гордости, когда вижу в воротах «Ливерпуля» бразильца. А Эдерсон может играть на позиции не только голкипера, но и защитника или даже опорника. Потому всё же выберу вратаря «Манчестер Сити» — он лучше играет ногами», — сказал Роберто Карлос в интервью RT.

Также легендарный бразилец добавил, что в истории национальной сборной его страны было много хороших вратарей.

Ранее Роберто Карлос заявил, что надеется однажды вернуться и поработать в России.

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