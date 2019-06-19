Экс-футболист «Порту» Жардел: я пришёл в мир наркотиков из любопытства

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Бывший бразильский футболист, двукратный обладатель «Золотой бутсы» Марио Жардел признался, что употреблял наркотики во время профессиональной карьеры.
Экс-футболист «Порту» Жардел: я пришёл в мир наркотиков из любопытства
  • © Reuters

«Я пришёл в мир наркотиков из любопытства, когда играл в Европе. Встретил некоторых людей, которые предложили попробовать. Я стал регулярно употреблять наркотики в отпуске, так как во время сезона у нас был допинг-контроль. Это одна из проблем футбола: у вас есть деньги и много ловушек, дружеских отношений, курьёзов и соблазнов», — цитирует бразильца Marca.

Также футболист добавил, что в настоящее время сумел избавиться от зависимости и занимается социальной работой, чтобы молодые люди не повторяли его ошибок.

43-летний Жардел дважды становился лучшим бомбардиром Европы, а в 2000 году выиграл Суперкубок УЕФА в составе «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Финикса» Холмс арестован за хранение наркотиков.

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