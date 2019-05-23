СМИ: Баскетболист «Финикса» Холмс арестован за хранение наркотиков

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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Ришон Холмс вместе с другом арестован за хранение марихуаны.
СМИ: Баскетболист «Финикса» Холмс арестован за хранение наркотиков
  • ©Kyle Ross/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает Miami Herald, в американском городе Авентура был арестован баскетболист «Финикса» Ришон Холмс. Вместе с ним был задержан Джеймс Уэбб, выступающий в Европе за немецкий клуб «Бонн».

Оба спортсмена были отпущены после внесения залога. В минувшем сезоне Холмс отыграл за «Финикс» 70 матчей, набирая за игру 8,2 очка и собирая 4,7 подбора.

Ранее Мозгов заявил о желании помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу.

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