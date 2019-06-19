Баскетболист Пол опроверг слухи о том, что просил обмена из «Хьюстона»

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол удивился слухам о собственном обмене.

«Чёрт, это новость для меня», — написал Пол в Instagram под информацией о собственном запросе на обмен.

Защитник выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что баскетболист Пол запросил обмен из «Хьюстона».