Баскетболист Пол опроверг слухи о том, что просил обмена из «Хьюстона»
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол удивился слухам о собственном обмене.
- © Global Look Press
«Чёрт, это новость для меня», — написал Пол в Instagram под информацией о собственном запросе на обмен.
Защитник выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2017 года.
Ранее сообщалось, что баскетболист Пол запросил обмен из «Хьюстона».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube