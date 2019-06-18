Шарапова: нужно много над чем поработать

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Российская теннисистка Мария Шарапова довольна победой в первом матче за последние пять месяцев, однако отмечает, что ей предстоит проделать немало работы для возвращения на прежний уровень.

«Всегда приятно закончить матч победой. Здорово применить в деле то, над чем я работала в последнее время. Мне ещё нужно много над чем поработать, но с чего-то нужно начинать», — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка пропустила порядка пяти месяцев из-за травмы плеча. В следующем круге турнира на Майорке Шарапова сыграет против немки Анжелики Кербер.

Ранее сообщалось, что Шарапова одержала победу в своём первом с января 2019 года официальном матче.

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