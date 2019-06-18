Соперник Гассиева заявил, что считает себя боксёром чемпионского уровня

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Американский боксёр Джои Давейко в преддверии поединка с россиянином Муратом Гассиевым заявил, что верит в уникальность своего арсенала навыков и однажды станет чемпионом мира.
Соперник Гассиева заявил, что считает себя боксёром чемпионского уровня
  • AFP
  • © Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Ранее я принимал участие в тренировочных лагерях Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и Энди Руиса. Этот опыт был фантастическим. В то время я понял, что я на 100% на их уровне. Верю, что в будущем стану чемпионом мира. В супертяжёлом весе нет боксёра, который имел бы такой набор навыков, какой есть у меня», — приводит слова Давейко BoxingScene.

За свою профессиональную карьеру Джои Давейко провёл 30 боёв, в 19 из которых одержал победу, свёл четыре поединка вничью и проиграл семь раз. Американец выйдет в ринг против Мурата Гассиева 27 июля. Для россиянина это будет дебютный поединок в тяжёлой весовой категории.

Ранее был назван первый соперник боксёра Гассиева в супертяжёлой весовой категории.

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