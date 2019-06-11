Стал известен первый соперник боксёра Гассиева в супертяжёлой весовой категории

Российский боксёр Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в поединке с американцем Джоуи Давейко.

Об этом в своём Twitter сообщил известный промоутер Эдди Хирн.

Бой пройдёт 27 июля в американском городе Арлингтон, штат Техас.

Последний на данный момент поединок Гассиев провёл летом 2018 года против украинца Александра Усика, которому проиграл в финале турнира WBSS за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям.

Всего в активе россиянина 26 побед и одно поражение.

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