Боксёр Головкин заявил, что готов провести очередной бой с Альваресом

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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин заявил, что готов провести третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
Боксёр Головкин заявил, что готов провести очередной бой с Альваресом
  • © Terrance Williams/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вы знаете, с кем я хочу драться. Я готов к сентябрю, я готов к бою с Саулем Альваресом. Приведите его ко мне, это большой бизнес, я получил хороший опыт в первых двух боях, сделал выводы, для меня не так важны пояса, я просто хочу у него его выиграть», — цитирует Головкина Sports.kz.

Головкин и Альварес дважды встречались на ринге. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором поединке мексиканец одержал победу и лишил казаха титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса.

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