Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой

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Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что хотел бы получить новый вызов в карьере, возглавив одну из национальных сборных.
Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой
  • AFP

«Я хочу принять участие в новых соревнованиях, думаю о чемпионате мира и Европы. Долгое время я имел желание попробовать новое приключение. Сегодня вижу себя больше тренером сборной, чем клуба», — приводит слова Моуринью Goal.

Жозе Моуринью находится без работы с декабря 2018 года после того, как был уволен из «Манчестер Юнайтед». Португалец никогда в своей карьере не работал с национальными сборными.

Ранее сообщалось, что Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла».

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