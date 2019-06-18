Медведев: рассматриваем вариант заявки Анюкова в качестве играющего тренера
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«Мы проверяем все юридические аспекты, рассматриваем возможность заявки Анюкова в качестве играющего тренера. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту и учитываем его прежние заслуги», — рассказал Медведев порталу «Рейтинг букмекеров».
Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В прошлом сезоне опытный футболист сыграл 28 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть.