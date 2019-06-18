Медведев: рассматриваем вариант заявки Анюкова в качестве играющего тренера

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб рассматривает возможность заявки 36-летнего Александра Анюкова в качестве играющего тренера.
Медведев: рассматриваем вариант заявки Анюкова в качестве играющего тренера
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы проверяем все юридические аспекты, рассматриваем возможность заявки Анюкова в качестве играющего тренера. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту и учитываем его прежние заслуги», — рассказал Медведев порталу «Рейтинг букмекеров».

Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В прошлом сезоне опытный футболист сыграл 28 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть.

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