Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера.

Об этом сообщил гендиректор клуба Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.

Он также рассказал, что Юрий Жирков продолжит играть в составе команды.

36-летний Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, пять раз выиграв с командой РПЛ, четырежды — Суперкубок России, дважды — Кубок страны и по разу — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Жирков присоединился к «Зениту» в 2016 году и записал в свой актив 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит» из аренды.