Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть
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- РИА Новости
Об этом сообщил гендиректор клуба Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.
Он также рассказал, что Юрий Жирков продолжит играть в составе команды.
36-летний Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, пять раз выиграв с командой РПЛ, четырежды — Суперкубок России, дважды — Кубок страны и по разу — Кубок и Суперкубок УЕФА.
Жирков присоединился к «Зениту» в 2016 году и записал в свой актив 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит» из аренды.