Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть

Короткая ссылка
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера.
Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, Жирков продолжит играть
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщил гендиректор клуба Александр Медведев, слова которого передаёт ТАСС.

Он также рассказал, что Юрий Жирков продолжит играть в составе команды.

36-летний Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, пять раз выиграв с командой РПЛ, четырежды — Суперкубок России, дважды — Кубок страны и по разу — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Жирков присоединился к «Зениту» в 2016 году и записал в свой актив 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит» из аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить