Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит» из аренды

Петербургский футбольный клуб «Зенит» провёл первую тренировку после выхода из отпуска.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, вместе с основным составом команды работали вернувшиеся из аренды нападающий Лука Джорджевич и вратарь Егор Бабурин.

В минувшем сезоне Джорджевич выступал за тульский «Арсенал», за который он провёл 26 матчей, отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Бабурин же был арендован казанским «Рубином». На его счету девять игр и десять пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита».