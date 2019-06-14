Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит» из аренды

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» провёл первую тренировку после выхода из отпуска.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, вместе с основным составом команды работали вернувшиеся из аренды нападающий Лука Джорджевич и вратарь Егор Бабурин. 

В минувшем сезоне Джорджевич выступал за тульский «Арсенал», за который он провёл 26 матчей, отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Бабурин же был арендован казанским «Рубином». На его счету девять игр и десять пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита».

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