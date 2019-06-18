Федерер обыграл Миллмана на теннисном турнире в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Джона Миллмана и вышел во второй крут турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в немецком городе Галле.

©Andre Chaco

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Итоговый счёт — 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В следующем круге соревнования Роджер Федерер сыграет против француза Жо-Вильфрида Цонга. Ранее сообщалось, что Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера.