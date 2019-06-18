Федерер обыграл Миллмана на теннисном турнире в Галле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Джона Миллмана и вышел во второй крут турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в немецком городе Галле.
- ©Andre Chaco
- globallookpress.com
Итоговый счёт — 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В следующем круге соревнования Роджер Федерер сыграет против француза Жо-Вильфрида Цонга.
Ранее сообщалось, что Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера.
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