Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.

«Когда мне было десять, я ненавидел Федерера. Мне было невыносимо смотреть на его победы. С первых же раундов я болел за других теннисистов, потому что хотел, чтобы победил кто-то другой, но не Роджер», — приводит слова Медведева The Guardian.

Он отметил, что сейчас ему безразлично, кто выигрывает.

«Если я проиграю в первом круге, то мне не важно, был это Рафаэль Надаль, Роджер или Новак Джокович, я просто расстраиваюсь, что уступил в первом же матче», — добавил 23-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Вердаско на теннисном турнире в Лондоне.