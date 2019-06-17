Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера

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Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера
  • Reuters

«Когда мне было десять, я ненавидел Федерера. Мне было невыносимо смотреть на его победы. С первых же раундов я болел за других теннисистов, потому что хотел, чтобы победил кто-то другой, но не Роджер», — приводит слова Медведева The Guardian.

Он отметил, что сейчас ему безразлично, кто выигрывает.

«Если я проиграю в первом круге, то мне не важно, был это Рафаэль Надаль, Роджер или Новак Джокович, я просто расстраиваюсь, что уступил в первом же матче», — добавил 23-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Вердаско на теннисном турнире в Лондоне.

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