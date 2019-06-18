Порье: я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что сделает всё для победы над действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Нурмагомедов знает, что я за боец. Понимает, насколько ответственно я подхожу к схваткам, что сделаю всё возможное ради победы. Я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова», — сказал Порье в интервью журналисту Ариэлю Хелвани.

Также американец сообщил, что приступит к подготовке к бою за десять недель до поединка. Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов встретятся 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Порье заявил, что нокаутирует Нурмагомедова.