Порье: я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что сделает всё для победы над действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Порье: я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, Нурмагомедов знает, что я за боец. Понимает, насколько ответственно я подхожу к схваткам, что сделаю всё возможное ради победы. Я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова», — сказал Порье в интервью журналисту Ариэлю Хелвани.

Также американец сообщил, что приступит к подготовке к бою за десять недель до поединка. Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов встретятся 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Порье заявил, что нокаутирует Нурмагомедова.

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