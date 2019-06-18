Российского тренера оштрафовали за введение в организм спортсменки запрещённого препарата

Российский тренер по велоспорту Илья Городничев был оштрафован судом на 50 тыс. рублей за введение в организм спортсменки, имя которой не называется, запрещённого препарата.

Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что в апреле 2018 года Городничев под видом витамина С умышленно сделал своей подопечной инъекцию препарата, действующим веществом которого является запрещённый антидопинговыми правилами рекомбинантный эритропоэтин, с целью улучшения её результатов. Впоследствии спортсменка сдала положительный допинг-тест.

Дело Городничева стало первым, возбуждённым по статье 230.2 Уголовного кодекса России об использовании субстанций, запрещённых в спорте, которое дошло до суда.

Ранее в Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами региона допинга.