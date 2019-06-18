Российского тренера оштрафовали за введение в организм спортсменки запрещённого препарата

Короткая ссылка
Российский тренер по велоспорту Илья Городничев был оштрафован судом на 50 тыс. рублей за введение в организм спортсменки, имя которой не называется, запрещённого препарата.
Российского тренера оштрафовали за введение в организм спортсменки запрещённого препарата
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что в апреле 2018 года Городничев под видом витамина С умышленно сделал своей подопечной инъекцию препарата, действующим веществом которого является запрещённый антидопинговыми правилами рекомбинантный эритропоэтин, с целью улучшения её результатов. Впоследствии спортсменка сдала положительный допинг-тест.

Дело Городничева стало первым, возбуждённым по статье 230.2 Уголовного кодекса России об использовании субстанций, запрещённых в спорте, которое дошло до суда.

Ранее в Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами региона допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить