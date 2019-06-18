В РФС не поддержали идею расширения Российской премьер-лиги до 18 команд

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Алексей Созин не поддержал идею расширения числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
В РФС не поддержали идею расширения Российской премьер-лиги до 18 команд
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Такое впечатление, что мы наблюдаем заочный аукцион — кто предложит больше клубов в РПЛ. Сошлись на 18, но кто-то предлагает 20. Это уже совсем из разряда фантастики, тогда как в суровой реальности российскому чемпионату нужно сокращать число участников до 12», — цитирует Созина «Чемпионат»

По словам чиновника, телевидению, зрителям и потенциальным инвесторам будет неинтересна лига с непонятным составом участников и шаткой экономикой. 

«Нам в первую очередь необходимо обеспечить финансовую стабильность клубов, добиться выхода на самоокупаемость, снять их с дотационной иглы, а уже потом расширять лигу. Потому что в противном случае мы ежегодно будем наблюдать не одну такую историю, какая случилась с «Анжи», а уже несколько», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что новичок РПЛ «Тамбов» проведёт первый домашний матч сезона-2019/20 в Саранске.

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