В РФС не поддержали идею расширения Российской премьер-лиги до 18 команд

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Алексей Созин не поддержал идею расширения числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Такое впечатление, что мы наблюдаем заочный аукцион — кто предложит больше клубов в РПЛ. Сошлись на 18, но кто-то предлагает 20. Это уже совсем из разряда фантастики, тогда как в суровой реальности российскому чемпионату нужно сокращать число участников до 12», — цитирует Созина «Чемпионат».

По словам чиновника, телевидению, зрителям и потенциальным инвесторам будет неинтересна лига с непонятным составом участников и шаткой экономикой.

«Нам в первую очередь необходимо обеспечить финансовую стабильность клубов, добиться выхода на самоокупаемость, снять их с дотационной иглы, а уже потом расширять лигу. Потому что в противном случае мы ежегодно будем наблюдать не одну такую историю, какая случилась с «Анжи», а уже несколько», — добавил он.

Ранее сообщалось, что новичок РПЛ «Тамбов» проведёт первый домашний матч сезона-2019/20 в Саранске.