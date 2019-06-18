Гловацки заявил о желании провести реванш с Бриедисом
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«Как я должен себя чувствовать? Конечно, плохо и грустно. Не так это должно было выглядеть. Я не совсем хорошо помню, что происходило во втором и третьем раундах. После того как Бриедис ударил меня локтем в челюсть, мне было очень тяжело», — сказал Гловацки.
По его мнению, именно этот удар локтем стал решающим.
Ранее сообщалось, что Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.
Поединок закончился скандалом, а команда поляка приняла решение подать протест в связи с результатом боя.