Гловацки заявил о желании провести реванш с Бриедисом

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Польский боксёр Кшиштоф Гловацки заявил о желании провести бой-реванш с латвийским спортсменом Майрисом Бриедисом, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Гловацки заявил о желании провести реванш с Бриедисом
  • © Edijs Palens/Xinhua
  • globallookpress.com

«Как я должен себя чувствовать? Конечно, плохо и грустно. Не так это должно было выглядеть. Я не совсем хорошо помню, что происходило во втором и третьем раундах. После того как Бриедис ударил меня локтем в челюсть, мне было очень тяжело», — сказал Гловацки.

По его мнению, именно этот удар локтем стал решающим.

Ранее сообщалось, что Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.

Поединок закончился скандалом, а команда поляка приняла решение подать протест в связи с результатом боя.

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