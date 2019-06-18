Представитель: Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016

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Жан-Кристоф Алькье, официальный представитель экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, рассказал подробности задержания бывшего функционера.
Представитель: Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам», — приводит слова Алькье ТАСС.

Он отметил, что это является не арестом, а дачей показаний в качестве свидетеля и что такой вариант допроса требовали следователи, чтобы исключить возможность сговора вовлечённых в процесс лиц.

«Платини ведёт себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016 (прошедшего во Франции. — RT), по которому он предоставил полезные объяснения», — добавил представитель 63-летнего француза.

18 июня 63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа, причиной, по информации СМИ, является расследование дела о коррупции относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать задержание Платини.

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