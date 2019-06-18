Представитель: Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
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«Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам», — приводит слова Алькье ТАСС.
Он отметил, что это является не арестом, а дачей показаний в качестве свидетеля и что такой вариант допроса требовали следователи, чтобы исключить возможность сговора вовлечённых в процесс лиц.
«Платини ведёт себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016 (прошедшего во Франции. — RT), по которому он предоставил полезные объяснения», — добавил представитель 63-летнего француза.
18 июня 63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа, причиной, по информации СМИ, является расследование дела о коррупции относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать задержание Платини.