Стала известна возможная дата боксёрского поединка Ковалёв — Ярд

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Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом может пройти в сентябре.
Стала известна возможная дата боксёрского поединка Ковалёв — Ярд
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщил представитель команды Ковалёва, слова которого передаёт ТАСС, бой может состояться в Челябинске 14 сентября.

Он также отметил, что переговоры по поводу поединка продолжаются.

Изначально поединок между Ковалёвым и Ярдом, являющимся обязательным претендентом на титул, должен был состояться 29 июня в Челябинске.

Ранее глава WBO заявил, что поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России.

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