Стала известна возможная дата боксёрского поединка Ковалёв — Ярд

Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом может пройти в сентябре.

Как сообщил представитель команды Ковалёва, слова которого передаёт ТАСС, бой может состояться в Челябинске 14 сентября.

Он также отметил, что переговоры по поводу поединка продолжаются.

Изначально поединок между Ковалёвым и Ярдом, являющимся обязательным претендентом на титул, должен был состояться 29 июня в Челябинске.

Ранее глава WBO заявил, что поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России.