Стала известна возможная дата боксёрского поединка Ковалёв — Ярд
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Как сообщил представитель команды Ковалёва, слова которого передаёт ТАСС, бой может состояться в Челябинске 14 сентября.
Он также отметил, что переговоры по поводу поединка продолжаются.
Изначально поединок между Ковалёвым и Ярдом, являющимся обязательным претендентом на титул, должен был состояться 29 июня в Челябинске.
Ранее глава WBO заявил, что поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России.