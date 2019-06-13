Глава WBO: поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России

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Бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом может пройти в России.
Глава WBO: поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Поединок между Ковалёвым и Ярдом должен был пройти в Челябинске 29 июня, но его перенесли. 

Однако, как заявил глава WBO Франциско Валькарсель, в будущем поединок может также пройти в России. По его словам, за право организовать бой между Ковалёвым и Ярдом будут проведены торги, а претендентами на него являются Россия и Англия.

Ранее стало известно, что промоутерские торги на бой между Ковалёвым и Ярдом были перенесены на более поздний срок по просьбе команды британского спортсмена.

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