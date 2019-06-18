Семак ответил на шутку о том, как вегетарианство влияет на матчи со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих взглядах на вегетарианство.

«Мне это просто интересно. Молочное я могу себе позволить, а вот рыбу и мясо не ем уже какой-то период. Мне просто интересны ощущения, плюс хочется поддержать супругу. Не могу сказать ничего плохого, но я никого к этому не призываю», — заявил Семак в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий телепередачи после этого задал шутливый вопрос о том, как, будучи вегетарианцем, можно выходить на матчи с московским «Спартаком», намекая на прозвище красно-белых.

«Так я настраиваю на игру тех, кто ест мясо», — ответил Семак.

Ранее стало известно, что Анюков останется в «Зените» в качестве тренера, а Жирков продолжит играть.