Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов оценил шансы Александры Горячкиной на завоевание титула чемпионки мира.

«Мы верим в неё и считаем, что шансы есть. Будем готовиться. Она невероятно технична — очень хорошо играет в эндшпиле, когда мало фигур на доске, она блестяще действует. На сегодняшний день с ней сложно бороться, она очень хорошо чувствует позицию», — приводит слова Филатова РИА Новости.

Горячкина стала победительницей турнира претенденток, прошедшего в Казани, и завоевала право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая за шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Карякин рад победе на турнире «Армагеддон».