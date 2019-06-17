Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира

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Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов оценил шансы Александры Горячкиной на завоевание титула чемпионки мира.
Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира
  • РИА Новости

«Мы верим в неё и считаем, что шансы есть. Будем готовиться. Она невероятно технична — очень хорошо играет в эндшпиле, когда мало фигур на доске, она блестяще действует. На сегодняшний день с ней сложно бороться, она очень хорошо чувствует позицию», — приводит слова Филатова РИА Новости.

Горячкина стала победительницей турнира претенденток, прошедшего в Казани, и завоевала право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая за шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Карякин рад победе на турнире «Армагеддон».

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