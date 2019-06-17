Карякин рад победе на турнире «Армагеддон»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с ТАСС прокомментировал свою победу на турнире «Армагеддон» с призовым фондом $50 тысяч.

В финальной борьбе Карякин одержал победу над ещё одним россиянином — Яном Непомнящим — 2:1, 2:0.

«Любая победа очень приятна, даже если это шоу, а тут ещё и был формат, который мне нравится — я люблю играть в блиц и быстрые шахматы. Удалось получить удовольствие не только от победы, но и от самого участия», — рассказал Карякин.

Турнир «Армагеддон», разработанный под телевизионный формат, проходил с 10 июня.

В феврале сообщалось, что Карякин стал победителем турнира по блицу, который проходил в Москве, с призовым фондом €20 тыс.