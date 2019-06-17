Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»

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Бывший полузащитник, а ныне старший тренер молодёжной команды лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг стал ассистентом Уная Эмери в тренерском штабе основной команды.
Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Отмечается, что основной задачей 42-летнего шведа станет работа с молодёжью из основного состава команды.

Вместо Юнгберга руководить молодёжной командой будет Стив Боулд, вместе с которым будет работать экс-защитник «канониров» Пер Мертезакер.

По итогам прошлого сезона «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, а в Лиге Европы дошёл до финала, где уступил «Челси».

Ранее сообщалось, что владелец «Дерби Каунт» хочет убедить Лэмпарда не уходить из клуба.

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