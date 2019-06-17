Стал известен состав сборной России по лёгкой атлетике на Европейские игры — 2019

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Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала состав национальной команды на II Европейские игры 2019 года в Минске.
Стал известен состав сборной России по лёгкой атлетике на Европейские игры — 2019
  • РИА Новости

В основной список из 15 спортсменов вошли: Дмитрий Лопин, Дженнифер Акиниймика, Артём Макаренко, Мария Павлова, Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер, Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева, Алена Мамина, Илья Иванюк, Елена Соколова и Екатерина Старыгина.

Запасными станут Илья Шкуренёв, Ирина Такунцева и Яна Глотова.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх.

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