Стал известен состав сборной России по лёгкой атлетике на Европейские игры — 2019

Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала состав национальной команды на II Европейские игры 2019 года в Минске.

В основной список из 15 спортсменов вошли: Дмитрий Лопин, Дженнифер Акиниймика, Артём Макаренко, Мария Павлова, Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер, Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева, Алена Мамина, Илья Иванюк, Елена Соколова и Екатерина Старыгина.

Запасными станут Илья Шкуренёв, Ирина Такунцева и Яна Глотова.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх.