Стал известен состав сборной России по лёгкой атлетике на Европейские игры — 2019
- РИА Новости
В основной список из 15 спортсменов вошли: Дмитрий Лопин, Дженнифер Акиниймика, Артём Макаренко, Мария Павлова, Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер, Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева, Алена Мамина, Илья Иванюк, Елена Соколова и Екатерина Старыгина.
Запасными станут Илья Шкуренёв, Ирина Такунцева и Яна Глотова.
Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Ранее сообщалось, что глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх.