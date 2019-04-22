Глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал задачу, которая поставлена перед национальной командой на Европейских играх в Минске.
Глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Задача — чтобы наша команда заняла призовое место в общекомандном зачёте. Вторая задача — успешно выступить во всех дисциплинах, особенно в тех, которые впервые будут там представлены», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в белорусском Минске с 21 по 30 июня. За время соревнований будет разыграно 99 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная России выиграла общекомандный зачёт на Играх-2016, прошедших в азербайджанском Баку.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить