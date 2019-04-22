Глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх
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- РИА Новости
«Задача — чтобы наша команда заняла призовое место в общекомандном зачёте. Вторая задача — успешно выступить во всех дисциплинах, особенно в тех, которые впервые будут там представлены», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Вторые в истории Европейские игры пройдут в белорусском Минске с 21 по 30 июня. За время соревнований будет разыграно 99 комплектов наград в 15 видах спорта.
Сборная России выиграла общекомандный зачёт на Играх-2016, прошедших в азербайджанском Баку.
Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх.