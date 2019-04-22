Глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал задачу, которая поставлена перед национальной командой на Европейских играх в Минске.

«Задача — чтобы наша команда заняла призовое место в общекомандном зачёте. Вторая задача — успешно выступить во всех дисциплинах, особенно в тех, которые впервые будут там представлены», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в белорусском Минске с 21 по 30 июня. За время соревнований будет разыграно 99 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная России выиграла общекомандный зачёт на Играх-2016, прошедших в азербайджанском Баку.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх.