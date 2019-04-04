Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх

Состоялась жеребьёвка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Белоруссии — Минске.

Как сообщает Pressball, сборная России, являющаяся действующим чемпионом Игр, попала в группу B, где сыграет с командами Украины, Италии и Испании.

В группу A попали сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Фламенго» в матче за третье место клубного ЧМ по пляжному футболу.